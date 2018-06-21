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Мурманская область. Арктика21.06.18 21:35

Правда на стороне «Арктик-ТВ», или Суд не удовлетворил иск регионального УМВД о защите чести и достоинства

В Первомайском районном суде сегодня закончилось судебное разбирательство по иску Ермолина Александра Сергеевича, УМВД России по Мурманской области к Логвиненко Герману Витальевичу, Тарасовой Эльвире Витальевне (участники спецрепортажей «Бизнес-МЕНТ») и «Арктик-ТВ» в лице ООО «Двалин» о защите чести и достоинства, деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда.

Судья Елена Анатольевна Земцова после двухдневного кропотливого разбирательства пришла к решению оставить без удовлетворения исковые требования начальника Управления по работе с личным составом полковника внутренней службы и УМВД России по Мурманской области. А суммы, на которые рассчитывал истец, были немаленькие – по 50 тысяч рублей с гражданских ответчиков и 100 тысяч с ООО «Двалин». Но, видимо, господин Ермолин, привыкнув  получать премии в несколько сот тысяч рублей, посчитал, что суммы иска вполне по карману и Логвиненко Герману Витальевичу, и Тарасовой Эльвире Витальевне, и ООО «Двалин». Можно согласиться, что честь и достоинство – превыше всего для офицера, но когда начальник Управления по работе с личным составом, цепляясь за мелочи, выхватывая отдельные слова и предложения из контекста репортажей, совсем не опровергает неблаговидную суть происходящих в полицейском ведомстве процессов, это удивляет и настораживает. Получается, что своя честь и достоинство ближе к телу, чем ведомственая, или всё что показывает «Арктик-ТВ» в репортажах «Бизнес-МЕНТ» - правда.

Стоит отметить, что во время слушаний по этому делу в суде были озвучены новые факты неблагополучия в региональном УМВД. Странно было слушать и то, как страдал и мучился Ермолин Александр Сергеевич – крупный и крепкий мужик - после выхода наших репортажей «Бизнес-МЕНТ». Но прежде чем поведать суду о своих муках и страданиях, он попросил запретить видеосъёмку в зале заседания...

Видимо, полковник забыл, что журналисты ещё не разучились в наше время писать ручкой в блокноте. Позже мы ещё расскажем, но уже со слов самого господина Ермолина, подробности о «тапочках» из рыбьей кожи, которые случайно подошли впору к ноге высокопоставленного московского проверяющего, о том, какую премию он получил, какие муки его преследовали после журналистских расследований…

 

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