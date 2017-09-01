Правила групповой перевозки пассажиров на автомобиле будут ужесточены

Правительство одобрило изменения в закон, ужесточающие правила групповой перевозки пассажиров на автомобиле. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина 31 августа.

Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии, говорится в решении кабмина.

Законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд. Законопроект об изменениях в действующие нормы одобрен и будет внесен в Госдуму.