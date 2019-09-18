Правила изменились: «Норникель» объявляет о старте обновленного конкурса социальных проектов

В следующем году «Норникель» направит 155 млн рублей на поддержку общественно полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтеров компании: это на 30 млн рублей больше, чем в предыдущие годы.

В этом году правила конкурса изменились. В некоторых номинациях увеличились суммы грантов и сроки реализации проектов. Кроме того, появилась новая номинация. В номинации «ПОЛЮС СЕВЕРА» ранее было две подноминации, что создавало неудобства для заявителей. В этот раз было принято решение разбить эту номинацию на две самостоятельные: «ПОЛЮС ПРИРОДЫ» (экологические акции) с увеличением суммы гранта с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей и «ПОЛЮС СЕВЕРА» (развитие арктического туризма, проведение исследований в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — сумма гранта — до 5 млн рублей.

В номинации «ПОЛЮС ДОБРА» (развитие волонтерского движения и помощь наименее защищенным категориям населения) сумма гранта выросла с 700 тысяч рублей до 1 млн.

В номинациях «ПОЛЮС БУДУЩЕГО» (новые методики и технологии работы с детьми, подростками и молодёжью), «ПОЛЮС ВОЗРОЖДЕНИЯ» (сохранение и возрождение культурного наследия) и «ПОЛЮС ЭНЕРГИИ» (развитие физической культуры и массового спорта) размер гранта увеличен с 1 млн до 1,5 млн рублей.

В номинации «ПОЛЮС ГОРОДА» (благоустройство городской среды) сумма изменилась с 5 млн до 6,5 млн рублей, а срок реализации проектов увеличен о двух лет.

«Мы приветствуем сложные инфраструктурные проекты, которые при помощи финансовой поддержки «Норникеля» меняют жизнь к лучшему в регионах и городах, где работает компания, — отметила Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля». — Такие проекты требуют больших усилий и серьезной проработки. Например, при открытии хоккейной площадки целый год уходит только на ее обустройство, а постоянная работа секций начинается только со второго года. Поэтому мы решили улучшить условия конкурса, чтобы наши города могли получить больше от совместной работы компании и инициативных граждан».

Изменения грантового фонда не коснулись двух номинаций: «ПОЛЮС РОСТА» (организационное развитие некоммерческих организаций) и «NEW ПОЛЮС» (социальные проекты школьников): суммы в них по-прежнему составляют 700 тысяч и 100 тысяч рубле соответственно.

Ещё одно нововведение конкурса — это подача заявок через онлайн-платформу http://nncharity.ru/. Такой способ значительно упростит не только подачу заявок, но и их оценку со стороны экспертного совета.

География реализации проектов охватывает все регионах России, где расположены активы «Норникеля»: Красноярский край — г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район, Мурманская область — г. Мончегорск и Печенгский район, Забайкальский край — г. Читу и Газимуро-Заводский район.

В Мурманской области конкурс действуют уже 5 лет. За это время «Норникелем» было поддержано 160 социальных проектов, из них в Печенгском районе – 75, Мончегорске – 85 проектов.