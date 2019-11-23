Правительство Мурманской области и АО «Объединённая судостроительная корпорация» подписали соглашение о создании морехозяйственного комплекса «Полярный» на базе 10 СРЗ

В рамках выездного заседания координационного совета по промышленности Минпромторга РФ в Мурманске губернатор Мурманской области и президент АО «ОСК» Алексей Рахманов подписали соглашение о сотрудничестве в создании на базе АО «10 СРЗ» в Полярном морехозяйственного комплекса «Полярный». Таким образом получила своё развитие инициатива Мурманской области о частичной диверсификации оборонного предприятия и формировании в Екатерининской гавани базы обеспечения рыбопромыслового флота.

Морехозяйственный комплекс «Полярный» будет предоставлять промысловым судам причалы для швартовки и стоянки, осуществлять выгрузку, приёмку, хранение и отгрузку рыбопродукции, вести глубокую переработку поставленного на берег сырья, предоставлять рыбакам услуги снабжения, сервисно-технического обслуживания, судоремонта и судостроения, производства и ремонта промыслового вооружения и технологического оборудования судов.

Инвестиции в проект составят порядка 2 млрд 300 млн рублей.

«Это очень хороший пример диверсификации, очень важная веха на пути к тому, что мирная продукция и военные предприятия могут сосуществовать совместно. Это и поддержание актива в должном состоянии, чтобы он мог в любой момент переключиться на решение государственных задач. И это решение проблематики Мурманской области, где готовых практических мощностей по гражданскому судоремонту практически нет», – отметил глава ОСК Алексей Рахманов.

Планируется, что в рамках создания Арктического центра судоремонта и судостроения, в состав которого войдёт 10 СРЗ, инвестпрограмма морехозяйственного комплекса «Полярный» будет дополнительно актуализирована.