Правительство Мурманской области и Ассоциация полярников закрепили направления сотрудничества

Сегодня на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников». Свои подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике – Президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров.

Сотрудничество сторон направлено на реализацию основных направлений госполитики России в Арктике, совершенствование законодательства, обеспечение благоприятных условий жизни, привлечение бюджетных и внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов, реализацию научных, социальных, историко-культурных, экологических, рекреационных программ и проектов на Крайнем Севере и в Арктике, поддержку научно-исследовательской деятельности для развития Арктики, а также развитие системы подготовки кадров по востребованным в Арктической зоне России специальностям.

В поддержку повестки форума традиционно развернута выставка. Арктические регионы, в том числе и Мурманская область, крупные госкорпорации и частные компании представляют свои технологические решения развития Арктической зоны РФ.

Завтра форум откроет пленарное заседание «Время Арктики: социально-экономическое развитие Полярного региона». Также на полях форума состоится заседание Госкомиссии по развитию Арктики. Под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина планируется обсудить ход реализации в 2017 году государственной политики РФ в Арктике, формирование системы обращения с отходами, меры государственной политики в области научных исследований, а также развитие инвестиционных проектов горно-металлургической отрасли.