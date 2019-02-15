Правительство Мурманской области и «ЕвроХим» договорились об опережающем развитии Ковдора

Правительство Мурманской области, администрация Ковдорского района и Минерально-химическая компания «ЕвроХим» намерены придать муниципалитету статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующее соглашение было заключено сегодня на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Свои подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун, генеральный директор Минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев и глава Ковдорского района Мурманской области Сергей Сомов.

Соглашение направлено на формирование наиболее благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, развития новых производств и сферы услуг, создания новых рабочих мест, улучшения условий жизни в Ковдорском районе, развитие экономики Ковдорского района и Мурманской области.

Согласно условиям подписанного документа, администрация Ковдорского района обеспечит сбор заявок от потенциальных резидентов. Затем совместно с правительством Мурманской области направит итоговый пакет заявочных документов для создания ТОСЭР в министерство экономического развития России, а «ЕвроХим» окажет консультационную поддержку возможным резидентам ТОСЭР и предпринимателям Ковдорского района, а также будет способствовать привлечению инвесторов на территорию опережающего развития.