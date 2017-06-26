Премьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годахПриход в Мурманск арктического буксира «Кайман» - часть большой программы обновления Мурманского морского торгового порта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.06.17 11:24

Правительство Мурманской области и «Газпром геологоразведка» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов совместно посетили плавучую полупогружную буровую платформу «Nanhai VIII». Она была доставлена специальным транспортным судном в порт Мурманска для дальнейшей мобилизации на Ленинградское газоконденсатное месторождение, расположенное в юго-западной части Карского моря.

Губернатору подробно рассказали о задачах, стоящих перед компанией в регионе в течение навигационного сезона, а также о технике и оборудовании, которые будут применяться в ходе запланированных геологоразведочных работ.

На буровой платформе состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка», предусматривающее ряд мероприятий, направленных на поддержку социальной сферы региона, а также создание благоприятных условий для эффективного выполнения геологоразведочных работ на его территории.

«Сам факт подписания такого соглашения ещё раз подтверждает: крупнейшие российские нефтегазовые компании рассматривают Мурманскую область как перспективную опорную площадку для реализации своих проектов на арктическом шельфе. Морская геологоразведка и добыча, особенно в Арктике, – дело чрезвычайно трудное и затратное, которым невозможно заниматься «с колёс». Оно требует надёжной, безопасной, обладающей развитой инфраструктурой базы обеспечения. И здесь наш регион, незамерзающий Кольский залив и мощности Мурманского порта подходят как нельзя лучше. Мы приветствуем инициативы компании «Газпром геологоразведка» и со своей стороны готовы к всесторонней поддержке её деятельности на территории области», – сказала губернатор Марина Ковтун.

«Впервые за историю нашего предприятия мы подписали соглашение с регионом, находясь на плавучей полупогружной буровой установке при входе в арктические ворота России. Участвовать в проектах, способствующих освоению Арктики, – не только огромная честь, но и большая ответственность. На каждой территории, где ООО «Газпром геологоразведка» ведет свою производственную деятельность, мы стараемся выстраивать эффективное взаимодействие и с представителями власти, и с общественностью, руководствуясь принципом максимальной открытости, из года в год подтверждая свой статус социально ответственной компании. Я рад, что сегодня состоялся конструктивный диалог с руководством Мурманской области, и уверен, что он поможет нам в этом навигационном сезоне успешно провести работы, запланированные на арктическом шельфе Российской Федерации», – сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 535 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30«Йога из Аргентины». Тематическая программа (0+)08:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)09:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиРосстат отмечает резкий рост цен на продукты в апреле-мае текущего годаПремьер-министр РФ попросил щадяще «стричь» россиян в 2018-2020 годах-PRO ВалютуКурс доллара упал почти на 66 копеек, евро – почти на 60 копеекБлагодаря росту цен на нефть рубль укрепляется-PRO ЭнергетикуОграничения, которые ввёл «АтомЭнергоСбыт» в муниципалитетах, – последствия дебиторской задолженности, которая накапливалась три с половиной годаЗа отопительный сезон потребители «ТГК-1» увеличили просроченную задолженность за теплоэнергию более чем на 1,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 июняПодготовка к зиме жилфонда военных гарнизонов вызывает опасения региональных властей-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыГосдума собирается узаконить прямые платежи по оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациямиВластям запретили отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения