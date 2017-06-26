Правительство Мурманской области и «Газпром геологоразведка» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов совместно посетили плавучую полупогружную буровую платформу «Nanhai VIII». Она была доставлена специальным транспортным судном в порт Мурманска для дальнейшей мобилизации на Ленинградское газоконденсатное месторождение, расположенное в юго-западной части Карского моря.

Губернатору подробно рассказали о задачах, стоящих перед компанией в регионе в течение навигационного сезона, а также о технике и оборудовании, которые будут применяться в ходе запланированных геологоразведочных работ.

На буровой платформе состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и ООО «Газпром геологоразведка», предусматривающее ряд мероприятий, направленных на поддержку социальной сферы региона, а также создание благоприятных условий для эффективного выполнения геологоразведочных работ на его территории.

«Сам факт подписания такого соглашения ещё раз подтверждает: крупнейшие российские нефтегазовые компании рассматривают Мурманскую область как перспективную опорную площадку для реализации своих проектов на арктическом шельфе. Морская геологоразведка и добыча, особенно в Арктике, – дело чрезвычайно трудное и затратное, которым невозможно заниматься «с колёс». Оно требует надёжной, безопасной, обладающей развитой инфраструктурой базы обеспечения. И здесь наш регион, незамерзающий Кольский залив и мощности Мурманского порта подходят как нельзя лучше. Мы приветствуем инициативы компании «Газпром геологоразведка» и со своей стороны готовы к всесторонней поддержке её деятельности на территории области», – сказала губернатор Марина Ковтун.

«Впервые за историю нашего предприятия мы подписали соглашение с регионом, находясь на плавучей полупогружной буровой установке при входе в арктические ворота России. Участвовать в проектах, способствующих освоению Арктики, – не только огромная честь, но и большая ответственность. На каждой территории, где ООО «Газпром геологоразведка» ведет свою производственную деятельность, мы стараемся выстраивать эффективное взаимодействие и с представителями власти, и с общественностью, руководствуясь принципом максимальной открытости, из года в год подтверждая свой статус социально ответственной компании. Я рад, что сегодня состоялся конструктивный диалог с руководством Мурманской области, и уверен, что он поможет нам в этом навигационном сезоне успешно провести работы, запланированные на арктическом шельфе Российской Федерации», – сказал генеральный директор ООО «Газпром геологоразведка» Алексей Давыдов.