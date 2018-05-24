Правительство Мурманской области и Группа компаний «Просвещение» заключили Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2018

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Марина Ковтун и Президент Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун подписали Соглашение о взаимодействии в сфере развития образования Мурманской области.

Заключение соглашения позволит объединить усилия в вопросах развития системы образования Мурманской области, повышения качества образовательных услуг, обеспечения современных условий деятельности образовательных организаций, развития системы оценки достижения образовательных результатов, формирования единого образовательного пространства. Соглашение открывает новые возможности в реализации совместных проектов, направленных на расширение спектра и повышение качества образовательных услуг, внедрение в образование инновационных технологий, обучение и повышение квалификации педагогов.

«Для системы образования Мурманской области очень важно предметное сотрудничество с партнерами, нацеленное на достижение конкретных результатов. Именно такое сотрудничество у нас налажено с Группой компаний «Просвещение». В частности, нам удалось переформатировать региональную систему среднего профессионального образования, нацелить ее на потребности экономики и перспективного развития региона. Подписывая соглашение с «Просвещением» на Петербургском международном экономическом форуме, мы расширяем рамки нашего взаимодействия и тем самым приумножаем возможности региона», – отметила Марина Ковтун на церемонии подписания.

Президент Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун заявил, что Мурманская область представляет собой крупнейший образовательный плацдарм, где объединены усилия всех уровней образования – общего, профессионального, высшего, чтобы помочь детям в выборе профессии. На решение этой задачи нацелены и усилия группы компаний «Просвещение» – необходимо так работать с детьми, чтобы они выбирали профессию осознанно и своевременно, поступали в колледжи и вузы. Опыт Мурманской области по вопросам профориентации необходимо тиражировать в других регионах России.