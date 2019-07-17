Правительство Мурманской области и командование Северного флота договорились совместно искать решения накопившихся проблем

В правительстве Мурманской области прошло совещание по вопросам взаимодействия гражданских властей и военного командования в решении насущных проблем жизни гарнизонов и региона в целом. В совещании приняли участие врио губернатора региона и командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

На повестку дня был вынесен ряд наболевших вопросов. Мост в Шонгуе, качество водоснабжения в Гаджиево, дефицит электрической мощности в Североморске, необходимость согласования с Минобороны разработки Африкандовского месторождения, снос аварийных зданий, содержание жилищного фонда и развитие малого бизнеса в гарнизонах – все эти проблемы давно на слуху и настоятельно требуют решения.

Помимо этого, как отметил, открывая совещание, глава региона, правительству области и командованию флота предстоит совместно работать над повышением качества повседневной жизни военнослужащих и членов их семей.

Работа будет идти по самым разным направлениям. Одним из важнейших является благоустройство гарнизонов. Так, в ЗАТО региона вскоре начнётся установка новых детских и спортивных площадок.

В ходе совещания были намечены конкретные пути решения отдельных хозяйственных проблем, которые без взаимодействия с военным командованием сдвинуть с мёртвой точки невозможно. Одна из них – улучшение качества питьевой воды в городе подводников Гаджиево. Совместными усилиями решение было найдено.

«Мы договорились, что делаем проектную документацию, и если даже не получится по каким-то причинам получить федеральное финансирование, мы профинансируем проект за счёт областного бюджета», – сообщил врио губернатора.

Также, по словам главы Мурманской области, в ходе недавнего визита в регион вице-премьера Татьяны Голиковой обсуждался вопрос нехватки врачей и слабой материально-технической базы медсанчастей Федерального медико-биологического агентства, обслуживающих жителей ЗАТО и военных городков. По итогам обсуждения федеральному Минздраву и ФМБА было дано поручение изыскать дополнительные финансовые ресурсы для повышения качества медобслуживания военнослужащих и их семей. Но при этом область тоже не остаётся в стороне – при острой необходимости медики областной системы здравоохранения будут выезжать в гарнизоны для проведения обследований детей и взрослых.

«По всем ключевым моментам мы сегодня широким составом нашли чёткие совместные решения – как мы двигаемся. Мурманская область и Северный флот едины, мы все заинтересованы в том, чтобы менялась к лучшему жизнь людей», – подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, на совещании был поднят ряд вопросов, решение которых зависит напрямую от Министерства обороны РФ. Это, в частности, вопрос освоения Африкандовского месторождения редких и редкоземельных металлов. Чтобы начать его разработку, необходимо перенести находящийся рядом военный объект. Согласование с Минобороны идёт медленно, и на уровне областной власти и командования Северного флота этот вопрос, естественно, не решить. Однако, как отметил командующий флотом Александр Моисеев, это не означает, что можно сидеть сложа руки. «Есть вопросы регионального уровня, и они, несомненно, будут решены. Есть вопросы, которые надо выносить на уровень нашего руководства в Министерстве обороны, но не решать эти вопросы тоже нельзя. Принимать решения придётся на федеральном уровне, но наше дело – готовить предложения, и вся рабочая подготовка осуществляется нами», – подчеркнул вице-адмирал.