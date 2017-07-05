Правительство Мурманской области и командование Северного флота обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Сегодня губернатор Марина Ковтун и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов провели совместное совещание, посвящённое актуальным вопросам взаимодействия исполнительных органов власти Мурманской области и командования Северного флота.

Как отметила глава региона Марина Ковтун, такие рабочие встречи позволяют вести эффективное сотрудничество в решении наиболее актуальных проблем в интересах региона и флота. Один из самых насущных вопросов, где такое сотрудничество необходимо, подчеркнула Марина Ковтун, – обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда гарнизонов, в том числе находящегося в ведении Министерства обороны, а также в целом жизнеобеспечение и работа системы ЖКХ гарнизонов.

«От качества выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период напрямую зависит жизнь и быт военнослужащих и их семей, а значит – боеспособность воинских частей», – сказала Марина Ковтун.

Также на совещании был рассмотрен вопрос обеспечения жителей ЗАТО Александровск и объектов Министерства обороны качественной питьевой водой в период проведения работ по расчистке единственного источника водоснабжения Гаджиево.