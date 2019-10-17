Правительство Мурманской области и «Норникель» объединяют усилия для развития региона

Правительство Мурманской области и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности. Торжественная церемония подписания состоялась сегодня в Москве. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Правительство Мурманской области и «Норникель» намерены совместно работать над улучшением качества жизни в городах деятельности горно-металлургической компании, а также над реализацией социальных проектов и программ в интересах жителей всей Мурманской области.

Сотрудничество власти и крупного бизнеса позволит повысить эффективность собственных программ «Норникеля», которые соответствуют самым высоким социальным стандартам, разрабатываются в соответствии с принципами социальной ответственности и ориентированы на оптимизацию и модернизацию производства, на улучшение экологической ситуации в регионе.

В фокусе партнерства также находится создание благоприятных условий для диверсификации экономики и развития новых бизнес-направлений. С этой целью администрация Мурманской области и «Норникель» планируют реализовать совместные проекты в области развития сферы образования, направленные на подготовку научного и кадрового потенциала для обеспечения компании квалифицированными трудовыми ресурсами. Среди новых бизнес-направлений - развитие туристической сферы (включая проект «Норникеля» по созданию масштабной туристической инфраструктуры в регионе) и продвижение социокультурных проектов.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул роль социально ориентированного бизнеса в устойчивом развитии региона.

«Мы наметили масштабную программу совместных действий. Для нас очень важно, что крупные компании рассматривают Мурманскую область не только как производственную базу, но и как регион возможностей, в том числе возможностей в приоритетных для нас областях, таких как туризм и образование», - сказал Андрей Чибис.

«Развитие территорий, на которых мы работаем, - это, несомненно, приоритет компании, а Мурманская область - один из ключевых регионов для «Норникеля». Мы рады, что руководство области слышит представителей бизнеса и готово идти им навстречу. Такое сотрудничество - это залог успешного развития как региона, так и компании. У нас большие планы, которые касаются не только нашего основного бизнеса. Мы верим, что у Мурманской области есть значительный потенциал для развития туризма, и планируем внести свой вклад за счет улучшения экологической обстановки, а также участия в создании масштабной туристической инфраструктуры», - отметил в ходе торжественной церемонии подписания президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Город, Кольская ГМК, «Норникель» взаимодействовали всегда достаточно эффективно, - комментирует важное событие Виктор Иванович Садчиков, глава администрации г. Мончегорска. - Поддержка наших инициатив была полной, да и сама компания часто предлагает интересные для жителей проекты. Но подписанное соглашение выводит наше сотрудничество на новый качественный уровень, придает ему еще более системный характер. Для Мончегорска, Никеля, Заполярного это, безусловно – импульс в развитии. Появляются дополнительные возможности для инвестиций в социальную сферу, в совершенствование городской инфраструктуры. Всё это, в конечном счете – улучшение качества жизни горожан».

Сергей Михайлович Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, отметил: «В этом документе заложен серьёзный потенциал взаимодействия области и компании. Для Мурманской области это соглашение в первую очередь – очень важный элемент финансовой и экономической устойчивости. Ведь «Норникель», являясь одним из крупнейших в регионе работодателей и налогоплательщиков, всегда выполняет взятые на себя обязательства. А учитывая, какую серьезную модернизацию проводит сейчас Кольская ГМК, можно говорить о серьезных перспективах развития производства. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет справиться в том числе с одной из главных проблем Мурманской области – оттоком населения».