Правительство Мурманской области и ВТБ собираются запустить первый в мире велопрокат за Полярным кругом

Глава Мурманской области Андрей Чибис и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта общественного велопроката в регионе. Это первый в мире велопрокат, который будет запущен за Полярным кругом.

По условиям соглашения стороны рассматривают возможность установки на территории Мурманска в перспективе одного года 10 велостанций с сотней велосипедов.

«Общественный запрос на подобный проект у нас есть, и немалый. Посмотрите – в Мурманске море велосипедистов, люди не только катаются для развлечения, но и ездят на работу. Велосипед всё больше становится «не роскошью, а средством передвижения», как в Европе. Буквально на днях мы обсуждали развитие велосипедной инфраструктуры с нашими школьниками. То, что сегодня кажется удивительным, завтра станет привычным, а послезавтра мы не сможем без этого обойтись», – отметил Андрей Чибис.

«Проект «Велобайк» уже несколько лет успешно развивается в Москве, в этом году мы подписали соглашение о его запуске в Нижегородской области. Мы готовы расширять географию велопроката в других регионах, и сегодняшнее соглашение – очередной шаг в этом направлении. Безусловно, велосипеды в Мурманске рассчитаны на эксплуатацию в сложных погодных условиях. При установке велостанций будут учтены все нюансы климатического и географического расположения региона. Это по-настоящему уникальный проект», – заявил Анатолий Печатников.

Проект «Велобайк» успешно работает в Москве с 2013 года. С момента его запуска пользователи совершили более 13 млн поездок. В этом сезоне москвичам доступно свыше 5 тысяч велосипедов и 528 велостанций.