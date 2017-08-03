Правительство Мурманской области компенсирует родителям плату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
Министерство образования Мурманской области перечислило муниципалитетам региона субвенции на сумму более 6,5 млн рублей на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования. Субвенции получили Кировск, Мурманск, Полярные Зори, Островной, Кандалакша, Ковдорский, Ловозерский и Печенгский районы. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, устанавливается в целях материальной поддержки родителей (законных представителей) для расчета компенсации родительской платы. С 1 января 2017 года он составляет 2216 рублей в месяц.
Размер компенсации определяется как соответствующий процент от среднего размера родительской платы за присмотр и уход с учетом фактической посещаемости ребенком дошкольной образовательной организации. В 2017 году компенсация родительской платы, при условии 100% посещаемости ребенком дошкольной образовательной организации, в месяц составляет: на первого ребёнка – 20% от среднего размера родительской платы (443,2 руб.); на второго ребенка – 50% от среднего размера родительской платы (1108,0 руб.); на третьего ребенка и последующих детей – 70% от среднего размера родительской платы (1551,2 руб.).
Планируемое среднегодовое количество воспитанников, на которых выплачивается компенсация в 2017 году, составляет 41010 человек. Выплата компенсации носит заявительный характер.