Правительство Мурманской области направило в областную Думу предложения по изменению законодательства РФ об оплате отопления жилых помещений, использующих электрообогрев, в домах с централизованным отоплением

Правительство Мурманской области направило в Мурманскую областную Думу для реализации права законодательной инициативы в Госдуме РФ предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации в части оплаты коммунальной услуги по отоплению жилых помещений, использующих индивидуальные квартирные источники тепловой энергии (электрообогрев), в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Рабочей группой подготовлены обращения представителям и депутатам от Мурманской области в Совете Федерации и Государственной Думе ФС РФ, а также председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу определения особого порядка расчета платы за отопление жилых помещений, использующих электрообогрев в многоквартирных домах с централизованным отоплением.

Предложения содержат изменения в Жилищный Кодекс РФ в части учёта индивидуального отопления как вида переустройства жилого помещения, в постановление правительства РФ от 13.08.2006 № 491 – исключить радиаторы, отапливающие одно жилое помещение, из состава общего имущества многоквартирного дома, в постановление правительства РФ от 6.05.2011 № 354 – предусмотреть особый порядок расчета платы за отопление жилых помещений, использующих индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных домах с централизованным отоплением, учитывающий расход тепловой энергии на содержание общего имущества МКД.