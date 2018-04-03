Правительство Мурманской области не снижает уровня финансовой поддержки предпринимательства

Реализация мероприятий по поддержке начинающих и действующих предпринимателей в муниципальных образованиях Мурманской области стала одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун.

По запросу муниципальных образований правительство Мурманской области возродило программу субсидирования муниципальных программ поддержки предпринимательства – финансирование этого конкурса в текущем году составило почти семь млн рублей. По линии поддержки программ монопрофильных муниципальных образований объем выделенных региональных бюджетных средств и привлечённых федеральных увеличился в 1,5 раза, сообщила глава региона.

Об итогах конкурсных отборов муниципалитетов для участия в программах рассказала министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Глава профильного ведомства отметила рекордное количество заявок от моногородов: девять заявок от шести монопрофильных территорий. Ковдору, Мончегорску, Оленегорску, Кировску, Заполярному и Никелю будет предоставлена субсидия на общую сумму 6 млн 764 тысячи рублей.

В конкурсе муниципалитетов на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства победителями признаны семь городов и районов. Это Мурманск, Оленегорск, Североморск, Терский, Кандалакшский, Ковдорский и Печенгский районы. Общая сумма субсидии составит 6,7 млн рублей.

Губернатор Марина Ковтун поручила органам местного самоуправления обеспечить полное и эффективное освоение средств субсидий, а министерству развития промышленности и предпринимательства – оказать содействие муниципалитетам в проведении конкурсных процедур.