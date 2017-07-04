Правительство Мурманской области обратится к авиакомпаниям с просьбой ввести дополнительные рейсы Мурманск – Москва в летний период

В связи отменой авиакомпанией «Ред Вингс» программы полётов на июль из аэропорта Мурманск в аэропорт Домодедово с ежедневным дневным рейсом губернатор Марина Ковтун поручила Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подготовить обращения в ряд авиакомпаний для рассмотрения возможности введения дополнительных рейсов на направлении Мурманск – Москва в летнем сезоне для замещения компании.

«Не буду сейчас давать оценку действиям компании – на форумах и в соцсетях её уже довольно красноречиво выразили сами пассажиры. Мы должны позаботиться об интересах граждан. В разгаре лето, северяне планируют отпуска, заранее приобретают авиабилеты. Любой сбой приводит к опозданию на стыковочные рейсы и прочим неприятностям», – прокомментировала поручение на оперативном совещании глава региона.