Правительство Мурманской области одобрило и опубликовало Прогноз социально-экономического развития региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

На заседании регионального правительства рассмотрен прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В основу среднесрочного прогноза социально-экономического развития региона легли итоги за восемь месяцев и оценка 2018 года, которые предполагают стабильную динамику основных социально-экономических индикаторов.

Базовый вариант прогноза использован в качестве основы для разработки проекта областного бюджета. Помимо этого просчитаны также целевой и консервативный варианты развития событий.

Прогнозные параметры основаны на предпосылке достижения национальных целей развития, определенных в майском указе Президента России до 2024 года. Соответствующие возможности будут создаваться путем реализации федерального пакета мер и региональных мер регулирования.

Основными факторами в обеспечении экономического роста в прогнозном периоде будут: сохранение инвестиционной активности, ускорение темпов роста производительности труда, смягчение исторического демографического удара.

Ключевым направлением активной социальной политики в регионе будет создание комфортных условий для жизни, создания семьи и рождения детей. Безусловным приоритетом является улучшение качества системы здравоохранения. Результатом комплекса мероприятий должно стать увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении почти до 72 лет (71,9 года).

Инфляция в регионе с учетом повышения НДС будет характеризоваться временным и незначительным ускорением в 2019 году до 4,8% (в среднем по России – до 4,6%). В последующие годы обозначенный эффект налоговых изменений будет исчерпан, и инфляция вернется к уровню 4%.

В прогнозном периоде в целях реализации указов Президента России соотношение зарплаты отдельных категорий работников бюджетных организаций к доходу от трудовой деятельности планируется сохранить на целевом уровне, достигнутом в 2018 году. Работникам бюджетных организаций, не обозначенных майскими указами, предусмотрена индексация заработной платы на 4% в 2019-2020 годах. К 2021 году среднемесячная реальная заработная плата возрастет на 10,6%.

С умеренным ростом прогнозируется динамика емкости потребительского рынка. Физический объем оборота розничной торговли в 2021 году превысит уровень 2017 года на 3%, платных услуг – на 9%.

Экономический эффект от влияния вышеуказанных факторов будет выражен умеренным ростом ВРП на протяжении всего прогнозного периода. В 2021 году ВРП превысит уровень 2017 года на 5,5%. Доля инвестиций в ВРП увеличится до 25,9%.

Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов размещен в разделе «Главная / Направления деятельности / Стратегическое планирование / Прогнозирование / Прогнозы на очередной финансовый год и плановый период/ на период до 2024 года».