Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера на своём рабочем месте был убит заведующий поликлиническим отделением ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Игорь Владимирович Тюленев.

Игорь Владимирович - врач в самом высоком смысле этого слова, работал в ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» без малого четверть века. В 1995 году начал работу в радиологическом отделении в должности врача-радиолога.

Игорь Владимирович Тюленев на протяжении профессиональной жизни отдавал всего себя делу служения людям, пользовался в коллективе заслуженным почетом и уважением. Благодаря его профессиональной деятельности квалифицированную онкологическую помощь получили сотни северян, на его счету - множество спасённых жизней. Неоднократно поощрялся благодарностями за профессиональные достижения.

Трагические события прервали жизненный путь Игоря Владимировича, оставили без поддержки и опоры коллег, родных и близких.

Министерство здравоохранения Мурманской области выражает глубокие соболезнования супруге и детям Игоря Владимировича Тюленева в связи с безвременной кончиной мужа и отца.

Правительство Мурманской области окажет всю необходимую помощь семье заведующего отделением областного онкологического диспансера Игоря Тюленева, об этом сообщила губернатор Марина Ковтун. «Правительство окажет всю необходимую помощь», - сказала Ковтун.

В областном Министерстве здравоохранения уточнили, что преступник не был записан в этот день на приём. «По нашим данным, он не был записан на приём в этот день, он обследовался в диагностической поликлинике, он считал..., что у него есть заболевание, такой диагноз ему не был поставлен», - рассказали в министерстве.