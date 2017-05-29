Правительство Мурманской области осваивает современные коммуникационные технологии

Правительство Мурманской области зарегистрировало аккаунт в социальной сети «Инстаграм» и канал в мессенджере «Телеграм».

Основная цель создания аккаунта в сети «Инстаграм» - показать «живую» работу губернатора Мурманской области, его заместителей, руководителей исполнительных органов государственной власти, а также широко представить взгляд на регион его жителей. Свои фотографии можно присылать на электронный адрес pravitelstvo51@yandex.ru. В письме указывайте фамилию и имя, место, где сделаны фотографии, а также краткое описание снимков: название мероприятия или события, эмоции, связанные с запечатленными кадрами.

Создание аккаунта в «Телеграм» поможет привлечь к областным новостям новую аудиторию, показать, что региональная власть пользуется современными технологиями для донесения информации для населения.