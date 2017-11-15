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Мурманская область. Арктика15.11.17 14:27

Правительство Мурманской области озабочено наблюдаемым с начала текущего года резким ростом цен на электроэнергию, приобретаемую потребителями региона

Правительство Мурманской области озабочено наблюдаемым с начала текущего года резким ростом цен на электроэнергию, приобретаемую потребителями региона, подчеркнула губернатор Марина Ковтун на заседании рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

«Инструмент предотвращения таких ценовых колебаний мы видим, например, в необходимых изменениях отдельных элементов установленных регламентов и правил функционирования электроэнергетического рынка. Также мы считаем важным продолжить рассмотрение предложений правительства Мурманской области об установлении особых условий ценообразования на электроэнергию для субъектов Арктической зоны, обладающих невостребованными объемами производства мощности. Такой механизм стал бы толчком к дальнейшему поступательному развитию территорий и предприятий-производителей энергии», – сказала Марина Ковтун.

Кроме того, губернатор Марина Ковтун предложила рассмотреть вопрос формирования под эгидой Минстроя России рабочей группы «Развитие ЖКХ и городской среды» при Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

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