Правительство Мурманской области пошло в народ

Вчера в Кандалакше губернатор Андрей Чибис провёл первое выездное заседание регионального правительства в новом формате: обсуждение вопросов повестки предварила работа стратегической сессии. Разбившись на рабочие группы, участники сессии – представители власти, бизнеса, педагоги, врачи, волонтеры и общественники – в течение дня вырабатывали решения и инициативы, которые затем представили на заседании правительства. На обсуждение были вынесены два вопроса: план реализации в регионе Послания Президента Федеральному Собранию и точки развития Кандалакшского района.

«Практика выездных заседаний помогает почувствовать «на кончиках пальцев» самые важные проблемы на местах. Организация сегодняшней сессии показывает, что это правильный формат живой дискуссии», – прокомментировал, открывая работу заседания, глава региона Андрей Чибис.

Ключевым вопросом повестки стал план реализации задач, поставленных Президентом РФ в Послании. Его основные положения, которые во многом пересекаются с региональным стратегическим планом «На Севере – жить. 2030», представила министр экономического развития Мурманской области Татьяна Русскова.

Более подробно были рассмотрены планы в сферах образования и культуры. Их представили руководители региональных профильных ведомств.

Как рассказала и.о. министра образования и науки региона Татьяна Ларина, в ближайшие два года в регионе будут введены в эксплуатацию две школы на 1200 мест каждая – в Североморске и Мурманске. За последние 20 лет на территории региона не реализовывались проекты по строительству школ подобного масштаба – за исключением строительства Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Также руководитель ведомства подчеркнула, что с 1 сентября одноразовым горячим питанием будут обеспечены все учащиеся начальных классов в регионе. На эти цели предусмотрено 221,5 млн рублей из средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Мурманской области.

Министр культуры Евгений Гоман отметил, что в ближайшие годы работа ведомства будет строиться на «трёх китах»: развитии коммуникаций между деятелями искусств, образовании специалистов, которые смогут реализовывать политику в сфере культуры, понятную молодому поколению, а также на формировании критического мышления. Главная цель – разработка уникального, конкурентоспособного культурного продукта, который сможет представить регион на федеральном и международном уровнях.

Своими идеями, наработанными в процессе обсуждения, поделились и участники команд стратегической сессии. По поручению губернатора Андрея Чибиса эти предложения будут включены в план по реализации в регионе Послания Президента Федеральному Собранию, который в свою очередь дополнит стратегическую программу «На Севере – жить.2030».

«Новый формат проведения заседаний регионального правительства абсолютно оправдан. Сама атмосфере неформальна, правительство становится «живым», нацеленным на конструктивное взаимодействие. Очень важно, что в этих дискуссиях участвовали люди с мест. Такой формат позволяет всем членам правительства чувствовать, чем живут населенные пункты и люди в них», – подвёл итоги заседания правительства губернатор Андрей Чибис, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.