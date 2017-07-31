Правительство Мурманской области права, свободы и законные интересы ПАО «Мурманскавтотранс» не нарушает

Мурманским областным судом с участием прокурора рассмотрен административный иск ПАО «Мурманскавтотранс» к правительству Мурманской области о признании не действующим и не подлежащим применению с даты принятия решения судом первой инстанции пункта 2 постановления правительства Мурманской области от 2 июня 2010 года №261-ПП «Об утверждении правил расходования средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета, собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета» (в редакции от 28 декабря 2016 года №665-ПП), в части слов «и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года».

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что предприятие является социально значимым, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на основании договора о транспортном обслуживании населения, заключенного с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и муниципальными образованиями Мурманской области, по 67 социально значимым маршрутам на территории Мурманской области, и при установлении оспариваемым постановлением в части распространения его действия на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года, противоречит требованиям статьи 54 Конституции РФ, статей 4 и 422 Гражданского кодекса РФ, а также нарушает права, свободы и законные интересы административного истца, что выражается в необходимости возврата им в соответствующие бюджеты ранее полученной оплаты в размере 490535 рублей по заключенным и фактически исполненным договорам с соответствующими муниципальными образованиями. При этом обязанность по возврату указанных денежных средств понуждает административного истца к поиску денежных средств, не учтенных в его бюджетном и финансовом планировании.

Проверяя доводы административного истца, суд пришёл к выводу, что распространение действия постановления правительства Мурманской области от 2 июня 2010 года № 261-ПП «Об утверждении правил расходования средств, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в виде субвенций из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенции из федерального бюджета, собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета» (в редакции от 28 декабря 2016 года № 665-ПП) на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года, не ухудшает и не ограничивает права, свободы и законные интересы административного истца, поскольку исходя из содержания данного постановления, оно регулирует взаимоотношения по выплате субвенций для обеспечения проезда между правительством Мурманской области и муниципальными образованиями Мурманской области, соответственно транспортные организации не являются стороной этих взаимоотношений.

Решением Мурманского областного суда от 20 июля 2017 года в соответствии с заключением прокурора в удовлетворении административного искового заявления ПАО «Мурманскавтотранс» к правительству Мурманской области о признании не действующим и не подлежащим применению оспариваемого в части нормативного правового акта отказано.

Решение суда в законную силу не вступило.