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Мурманская область. Арктика31.08.19 07:15

Правительство Мурманской области продолжает контролировать деятельность управляющих компаний

В рамках постоянного контроля за деятельностью управляющих компаний заместитель губернатора Евгений Никора и главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова проверили качество ремонта подъезда в доме № 107 по Кольскому проспекту Мурманска. Особенностью этого ремонта стало активное участие жильцов в работе. Так, с жителями дома был согласован цвет покраски стен, выполнена просьба об установке скамейки в зеленой зоне. Самую активную помощницу управляющая компания наградила ценным подарком.

Вручая подарок, заместитель главы региона отметил, что таких инициатив становится все больше и нужно создавать мотивацию, чтобы люди участвовали в благоустройстве своих дворов, ремонте подъездов.

«Если человек наводит порядок в своем дворе, помогает в ремонте подъезда, у него не поднимется рука безобразничать и портить результаты своего труда. По поручению врио губернатора Андрея Чибиса мы формируем специальную программу, где участие жильцов воспринималось бы в качестве бонуса, и мы могли чем-то вознаградить активистов в рамках своих полномочий. Здорово, что таких активных граждан у нас все больше», – подчеркнул Евгений Никора.

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