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Мурманская область. Арктика22.05.18 12:41

Правительство Мурманской области продолжает политику сдерживания тарифов на коммунальные ресурсы для населения

Сегодня на заседании правительства Мурманской области был заслушан отчёт о результатах деятельности регионального комитета по тарифному регулированию. Говоря об уровне тарифов в регионе, председатель комитета Владимир Губинский отметил, что в Мурманской области тарифы на электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение одни из самых низких по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Так, тарифы на электроэнергию третий год подряд устанавливаются на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, с ростом со второго полугодия 2018 года на 1%. В целом по России тарифы на электроэнергию занимают 6-е место по минимальному значению.

Средний тариф на коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения для населения с 1 июля 2018 года составляет 24,32 руб. за кубический метр, а тарифы в сфере водоотведения для населения с 1 июля 2018 года – 19,77 руб. за кубический метр.

Вместе с тем, по информации Владимира Губинского, тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими по СЗФО. Средний тариф для населения с 1 июля 2018 года составляет 3150,36 рубля за гигакалорию. При этом начиная с 2013 года темп роста тарифов на тепловую энергию – самый низкий по СЗФО.

«Основным параметром, влияющим на уровень тарифа на тепловую энергию, является стоимость топлива, которая не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов», – отметил председатель комитета.

Так, в первом квартале 2018 года по сравнению с 2017 годом цена на мазут выросла на 14%, уголь – 9%.

Принимая во внимание высокий уровень экономически обоснованных тарифов, правительство Мурманской области продолжает политику сдерживания тарифов на коммунальные ресурсы для населения.

Третий год подряд не увеличатся тарифы на газ, они составляют (на примере АО «Мурманоблгаз») 64,49 рубля за килограмм или 136,62 рубля за кубический метр.

«Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%», – подчеркнул Владимир Губинский.

Основные результаты деятельности комитета по итогам тарифной кампании 2017 года, по мнению его председателя, следующие: обеспечение доступности коммунальных услуг в муниципальных образованиях, сохранение самого низкого тарифа на передачу электроэнергии по СЗФО, низкого тарифа на электроэнергию для населения области, одних из самых низких тарифов на водоснабжение, водоотведение по СЗФО, сдерживание тарифов на тепловую энергию, газоснабжение в муниципальных образованиях, а также закрепление легитимности решений комитета постановлениями судов всех уровней.

По итогам рассмотрения вопроса комитету поручено произвести предварительный расчёт изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году в муниципальных образованиях Мурманской области. А также представить информацию о планируемом к утверждению тарифе на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. При этом, как подчеркнул В. Губинский, проводимая комитетом детальная скрупулезная работа будет направлена на соблюдение баланса интересов потребителей, в первую очередь населения, бюджета и регулируемой организации.

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