Правительство Мурманской области продолжает рассматривать вопросы обращения с ТКО

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось очередное заседание Проектного комитета по реализации проекта «Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области».

В заседании приняли участие представители муниципальных образований, регионального оператора по обращению с ТКО, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Лена Лукичева, представители торговых организаций.

Вопросы повестки были посвящены вывозу ТКО с территорий муниципальных образований, оформлению договорных отношений образователями отходов с региональным оператором и созданию инфраструктуры по обращению с ТКО в южной части Мурманской области.

Как отметил заместитель главы региона, с установкой контейнеров для сбора ТКО ситуации с оказанием услуги в посёлке Алакуртти Кандалакшского района улучшилась. Ранее в Алакуртти использовалась бесконтейнерная система сбора отходов. Также улучшения отмечены и в Терском районе, где администрацией совместно с региональным оператором ведется работа по организации мест накопления ТКО (контейнерных площадок) взамен существующих выгребных ям.

Внимание участников заседания было обращено на необходимость приведения всех контейнерных площадок в соответствие требованиям действующего законодательства до конца текущего года.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о возможных способах оплаты населением квитанций за услугу по обращению с ТКО.