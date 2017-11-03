Правительство Мурманской области рассматривает возможность корректировки порядка субсидирования части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры

Сегодня состоялось заседание правительства Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун. В числе обсуждавшихся вопросов – внесение изменений в Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного осетроводства.

Как пояснил заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Андрей Алексеев, внесение изменений в Правила обусловлено их приведением в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. Так, ранее предельный минимальный объем софинансирования за счет регионального бюджета был установлен на уровне 5%. Начиная с 1 января 2018 года будет применяться единая методика определения предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности российских регионов.

«Также устанавливается, что в случае недостаточности средств, предусмотренных в областном бюджете на поддержку аквакультуры, проведение отбора новых инвестиционных проектов с целью субсидирования привлеченных на их реализацию кредитных договоров не проводится, что соответствует положениям действующей редакции Правил господдержки аквакультуры», – подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, как сообщил Андрей Алексеев, из Правил исключается требование дополнительного соглашения к кредитному договору в случае изменения процентной ставки по кредиту. Проектом постановления также оптимизируется перечень документов, подтверждающих использование кредитных средств по контрактам с зарубежными поставщиками.

По поручению губернатора этот вопрос будет рассмотрен дополнительно.