Правительство Мурманской области усиливает контроль реализации нацпроектов в регионе

Функционал комитета государственного и финансового контроля Мурманской области будет расширен. На базе ведомства создаётся контрольно-экспертное управление, на которое будут возложены функции контроля за реализацией национальных проектов в регионе, выполнением Плана первоочередных мероприятий по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области, а также исполнением поручений главы региона, данных по итогам встреч с жителями муниципалитетов. Решение о переформатировании деятельности комитета сегодня озвучил врио губернатора на оперативном совещании.

В связи поставленными задачами председателем комитета госфинконтроля Мурманской области назначена Ксения Зиннатулина, ранее занимавшая должность заместителя председателя комитета по труду и занятости населения региона. Ольга Пода переведена в должность заместителя председателя, она продолжит заниматься финансовыми вопросами с учётом обновленного функционала ведомства.

Глава региона поручил Ксении Зиннатулиной обеспечить экспертный и содержательный контроль над исполнением и реализацией всех обозначенных направлений работы.