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Мурманская область. Арктика07.02.20 15:55

Правительство Мурманской области выделило свыше 19 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения

Из резервного фонда Правительства Мурманской области для государственных областных учреждений здравоохранения, подведомственных региональному Минздраву, выделено 19 млн 120 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Большая часть средств – около 11 млн рублей – будет направлена на закупку транспортного аппарата поддержания функции тканевого газообмена, так называемой экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для нужд центра анестезиологии-реаниматологии (МОКБ им. П.А. Баяндина). Для Мурманской областной детской клинической больницы планируется купить два аппарата искусственной вентиляции легких, их общая стоимость составляет около 6 млн рублей.

Также на выделенные средства будут закуплены два транспортировочных изолирующих бокса – они поступят в областную станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (МОКБ им. П.А. Баяндина), и комплекты специальной одежды для государственных областных учреждений здравоохранения.

Современное медицинское оборудование обновит материально-техническую базу медучреждений области и позволит своевременно обеспечить эпидемиологическую безопасность при необходимости оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни».

«Мы учимся на опыте коллег, не дожидаясь ситуаций, когда потребуются экстренные меры и заблаговременно усиливаем материально-техническую базу, необходимую для оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях. С учетом этой закупки региональное здравоохранение будет полностью обеспечено самым современным медицинским оборудованием и средствами защиты, что позволит в разы усилить эпидемиологическую безопасность на территории области», - подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

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