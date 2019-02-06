Правительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет

В России впервые появятся платные дороги без альтернативного бесплатного объезда. Это предусматривает правительственный законопроект, принятый в первом чтении Госдумой.

Платные дороги нового типа появятся в регионах Крайнего Севера - это 70% территории России. Минтранс уверен, что только таким путём можно привлечь частные инвестиции в дорожное строительство на этих территориях. Деньги за проезд предложено взимать с владельцев грузового автотранспорта. «Сейчас для Крайнего Севера принимается решение, а потом маленькой поправочкой распространится на любую точку России», - выразил опасения депутат Валерий Гартунг.

Как пишет «Коммерсант», Госдума вчера приняла в первом чтении поправки к закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Документ подготовлен Минтрансом и внесен правительством. В текущей редакции ст. 37 закона сказано, что плата за проезд по автодороге может быть введена только при условии, что существует альтернативный бесплатный объезд (его протяженность не может превышать длину платной дороги более чем втрое). К примеру, бесплатной альтернативой трассы М11 «Москва—Петербург» является М10 (Ленинградское шоссе), платных участков М4 «Дон» — Старое Каширское шоссе.

В Минтрансе предлагают определить в законе исключение: бесплатная альтернатива необязательна, если дорога расположена «в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». В эту зону входит 70% территории страны (21 субъект федерации) площадью 12 млн кв. км с 10% населения РФ. Речь идет, в частности, о Мурманской области, Чукотке, Ямало-Ненецком АО, частично — Карелии, Архангельской и Иркутской областях, Красноярском крае и т.д. Плату на дорогах нового типа предполагается взимать только с владельцев грузового автотранспорта, подчеркнул представлявший законопроект первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

Полноценных дорог во многих поселениях Крайнего Севера не существует, есть только так называемые зимники, пользоваться которыми круглый год нельзя, сказано в пояснительной записке. «Создание автодорог общего пользования до большинства отдаленных и труднодоступных поселений не представляется возможным даже в долгосрочном периоде по причине высокой стоимости строительства»,— говорят в Минтрансе. Это связано с тем, что возможности региональных бюджетов «существенно ограничены», поясняют авторы документа, при этом большая часть денег из них направляется на «исполнение социальных обязательств». Решить проблему могли бы частные инвестиции в дорожную отрасль и строительство платных дорог, но в условиях Крайнего Севера механизмы государственно-частного партнерства использовать невозможно из-за ограничений закона. По сути, инвестору надо строить две дороги — платную и бесплатную.

В качестве примера Минтранс приводит пример строительства платного моста через реку Пур на Ямале. У него нет бесплатной альтернативы — жители пользуются платной паромной переправой. После возведения моста цена для грузовиков упадет вдвое (с 38 тысяч рублей до 19 тысяч рублей для 30-тонного грузовика), а для легковых машин будет вообще бесплатной. Строительство моста началось в конце 2018 года. Концессионером выступает «Региональная инфраструктурная компания», хотя юридического основания для использования моста на платной основе еще нет — закон не принят. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился в Минтранс — это и стало поводом для подготовки законопроекта, сказано в пояснительной записке.

В регионах Крайнего Севера готовы еще 22 инфраструктурных проекта в области дорожного строительства с проработанными финансовыми моделями, частные компании могли бы обеспечить инвестиции в объеме 400 млрд руб., но для этого нужен закон, пояснил Иннокентий Алафинов. «Много грузовых автомобилей обслуживают интересы добытчиков минерально-сырьевой базы, они, по сути, и будут источником окупания этих инвестиций»,— заявил он. Методику расчета платы проезда по такой дороге, предлагают чиновники, установят региональные власти.

По данным Росстата, в России насчитывается 1,5 млн км автодорог общего пользования, из которых 944 тысячи км местного значения, 511 тысяч км регионального и межмуниципального значения, 53 тысячи км федерального значения. 1,2 тысячи км дорог являются платными.

В законе нужно прописать запрет введения платы на существующих бесплатных автодорогах общего пользования, считают в думском комитете по транспорту. Господин Алафинов заверил, что норма коснётся только новых дорог, построенных после вступления в силу закона.

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов не исключил, что цена за проезд для грузовика по платным дорогам Крайнего Севера может достигать 15–30 тысяч рублей, что отразится на стоимости товаров. «Реализация положений законопроекта не повлечет увеличения цен на перевозку грузов и, как следствие, повышения цен на товары»,— заверил Иннокентий Алафинов.

Депутат Валерий Гартунг предположил, что правительство может впоследствии масштабировать инициативу: «Сейчас для Крайнего Севера принимается решение, а потом маленькой поправочкой распространится на любую точку России».