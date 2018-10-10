Правительство предлагает устанавливать счётчики тепла в квартиры

С инициативой выступил Минстрой РФ, профильные министерства - поддержали. Счётчики позволят регулировать тепло в квартирах и, таким образом, экономить. Однако, есть существенное замечание. Учитывать показания таких счётчиков будут только в том случае, если ими оборудованы все квартиры в доме, а в подвале стоит общедомовой прибор учёта тепла.

Разработанный Минстроем проект постановления не содержит информацию о конкретном пороге количества квартир, которые должны принять решение об установке индивидуальных счетчиков, пишут «Известия».

Участники рынка опасаются, что из-за необходимости отдельно оплачивать общедомовые нужды (обогрев подъездов, подсобных помещений) появится риск возникновения новых долгов за ЖКХ, отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Сейчас эти затраты распределяются между гражданами пропорционально в зависимости от площади квартиры. По горячему водоснабжению и электроэнергии общедомовые нужды учитываются, и там очень большая задолженность, указал эксперт.

Документ также коснется собственников, которые отключились от центрального отопления (например, установили газовую колонку или специальный электроприбор). Владельцы таких помещений будут оплачивать только ту тепловую энергию из системы центрального отопления, которая пошла на обогрев общих мест в доме, рассказали в Минстрое. Алексей Макрушин предупреждает, что в этом случае граждане могут начать чаще отключаться от централизованных систем. Температура в их доме всё равно не упадет до уличной, так как стены останутся теплыми благодаря отоплению от соседей.

Индивидуальные счетчики устанавливают преимущественно в новых многоэтажках, где есть система отопления с горизонтальной разводкой труб. В этом случае стояки находятся в подъезде в отдельной шахте, и можно сделать разводку для каждой квартиры. В строящихся домах стоимость этих приборов входит в цену квадратного метра.

В многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию 20 и более лет назад, система отопления - вертикальная. Чтобы установить индивидуальный прибор учета, нужно изменить систему разводки. Но затраты достаточно высоки и срок окупаемости неоправданно длителен, подчеркнул представитель свердловского филиала энергоснабжающей компании «ЭнергосбыТ-Плюс».

Сегодня собственники квартир могут сократить общее потребление тепловой энергии дома, если устанавливают терморегуляторы. Эти устройства позволяют исключить «перетопы» и уменьшить платежи. В среднем дом экономит на отоплении до 20%, отметили в организации. Но максимальный экономический эффект даст установка общедомовой системы автоматического регулирования теплопотребления. Как подсчитал Алексей Макрушин, в этом случае при наличии счетчиков ответственный гражданин сможет платить за тепло на 10–20% меньше.