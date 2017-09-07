Правительство продлило действие госпрограммы развития Арктической зоны РФ до 2025 года, дополнив её задачами по решению ряда новых вопросов

Правительство РФ своим постановлением продлило на пять лет - до 2025 года - действие госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», включив в неё решение вопроса о судьбе наиболее опасных ядерных объектов и радиационных отходов. Ранее госпрограмма была рассчитана до 2020 года.

Как отмечается в справке к документу, опубликованной на сайте правительства, постановлением утверждена новая редакция госпрограммы по Арктике, которой актуализированы основные задачи, индикаторы, целевые показатели, расширен состав участников. При этом цель госпрограммы не изменилась - это повышение уровня социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

Реализация госпрограммы позволит создать условия (...) для достижения стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности России в Арктике, говорится в справке.

Новый, третий этап программы, рассчитанный до 2025 года, предусматривает, в частности, «принятие решения по дальнейшему обращению с наиболее опасными затопленными ядерно- и радиационно опасными объектами и радиационными отходами».

Кроме того, этот этап включает «техническое обеспечение специализированными судами государственного экологического морского надзора» и «ввод в эксплуатацию модернизированной ледово-информационной системы «Север».

Также в рамках госпрограммы развития Арктики в 2021-2025 годах должно быть организовано производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции для нужд геологоразведки, добычи и переработке минерального сырья в Арктической зоне.