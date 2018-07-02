Мурманская область. Арктика02.07.18 14:07
Правительство РФ одобрило выделение 3,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Правительство России на заседании одобрило выделение 3,2 миллиарда рублей на рост зарплат бюджетников с учётом увеличения минимального размера оплаты труда, сообщается на сайте кабинета министров.
Проектом распоряжения предлагается распределить эти средства, направив их на повышение оплаты труда работников организаций и учреждений бюджетной сферы.
Отмечается, что Минфину России совместно с заинтересованными госорганами поручено представить в кабмин предложения по дополнительному финансированию в 2018 году для повышения оплаты труда в связи с увеличением МРОТ и по источникам их финансового обеспечения.
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