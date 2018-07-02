Правительство РФ одобрило выделение 3,2 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Правительство России на заседании одобрило выделение 3,2 миллиарда рублей на рост зарплат бюджетников с учётом увеличения минимального размера оплаты труда, сообщается на сайте кабинета министров.

Проектом распоряжения предлагается распределить эти средства, направив их на повышение оплаты труда работников организаций и учреждений бюджетной сферы.

Отмечается, что Минфину России совместно с заинтересованными госорганами поручено представить в кабмин предложения по дополнительному финансированию в 2018 году для повышения оплаты труда в связи с увеличением МРОТ и по источникам их финансового обеспечения.