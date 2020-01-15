Правительство РФ подало в отставку

Глебовна Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались. Комментарий к новости: Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года

Илья РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую Комментарий к новости: Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами