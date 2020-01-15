Мурманская область. Арктика15.01.20 17:07
Правительство РФ подало в отставку
Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Согласно ст. 117, правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом РФ.
По словам Медведева, дальнейшее решение по составу правительства будет принимать президент.
Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства.
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