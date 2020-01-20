Правительство РФ рассматривает оказание господдержки «Норникелю», реализующему программу модернизации мощностей и улучшения экологии

Правительство РФ рассматривает вопрос оказания государственной поддержки «Норникелю», реализующему программу модернизации мощностей и улучшения экологии, сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для начала обсуждения стало ноябрьское письмо главы «Норникеля» Владимира Потанина президенту Владимиру Путину, в нём Потанин просил «поддержать программу развития» компании и дать поручение органам власти «разработать меры государственной поддержки её реализации в соответствии с законодательством». По данным «Коммерсанта», Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову и на тот момент первому вице-премьеру Антону Силуанову «рассмотреть и поддержать» просьбу главы «Норникеля».

В частности, рассматривается подписание с «Норникелем» соглашения о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК). Кроме того, правительство обдумывает софинансирование строительства объектов портовой структуры и приобретения судов арктического класса для «Норникеля», а также программы реновации жилого фонда Норильска. Среди прочих мер поддержки правительство рассматривает увеличение вычета из налога на прибыль для финансирования геологоразведки.

Напомним, в конце прошлого года было объявлено об остановки плавильного цеха в посёлке Никель. Создание для жителей поселка альтернативной занятости и поиск новых векторов экономического развития муниципалитета - в перечне приоритетных задач компании и правительства Мурманской области.

Компания «Норникель» через ООО «Порт Лиинахамари» планирует вложить 10,5 млрд рублей в проект создания туристического кластера в приграничном с Норвегией Печенгском районе Мурманской области. Как сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнецова, «Норникель» числится среди первоочередных резидентов будущей территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики».