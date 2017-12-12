Правительство РФ уточнило место Мурманской области по темпам развития и увеличило сумму гранта до 555,9 млн рублей

Правительство Российской Федерации приняло распоряжение № 2748-р (размещено на официальном портале 12 декабря т.г.), в котором подведены окончательные итоги оценки темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2016 году. Согласно утвержденным сводным данным, Мурманская область заняла 10 место. По сравнению с предыдущим годом регион поднялся на одну позицию.

С учётом рейтинга, по предварительной информации, Мурманская область должна была получить из федерального бюджета грант в сумме 409,1 млн рублей. Но в окончательной редакции сумма гранта увеличилась до 555,9 млн рублей.

Таким образом, по итогам федеральной оценки темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, Мурманская область второй год подряд входит в число регионов-лидеров с наилучшими результатами социально-экономического развития территорий.