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Мурманская область. Арктика23.12.19 14:45

Правительство РФ утвердило План развития инфраструктуры СМП до 2035 года, подготовленный Госкорпорацией «Росатом»

Правительство Российской Федерации утвердило План развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года, подготовленный Госкорпорацией «Росатом», сообщает пресс-служба Госкорпорации.

План предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 года, до 2030 и до 2035 года. В нём прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

«Это была большая работа, при разработке плана мы учитывали предложения органов исполнительной власти, администраций арктических субъектов, перевозчиков и ресурсодобывающих компаний, учёных и экологов. В целом более 25 организаций», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Отмечается, что документ такого уровня подготовлен впервые. Это не отраслевой план, разработанный отдельным ведомством под свои задачи, а общий План развития СМП, утверждаемый правительством РФ. Корпорация разрабатывала План в соответствии с положениями федерального законодательства (№ 525-ФЗ от 27.12.2018), наделившем Росатом полномочиями инфраструктурного оператора СМП.

В дальнейшем в План могут быть внесены изменения после принятия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года, которую правительство РФ должно подготовить, учитывая завершения действия документа «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года».

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