Дню молодёжи в Мурманске отдают центр городаНа дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.06.19 08:00

Правительство РФ выделит Мурманской области дополнительные средства на компенсацию расходов, связанных с удорожанием мазута

Об этом вчера на совещании по вопросам промышленного развития и энергетической безопасности Мурманской области сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. Первый транш в 3 млрд рублей поступит в бюджет региона в ближайшее время, такое решение было принято на заседании правительства Российской Федерации.

«Мы должны на это реагировать. 3 млрд рублей выделено для решения оперативных вопросов. Знаю, что область считает, что этих денег недостаточно. Дайте все обоснования к поправкам по бюджету, и мы ещё раз внимательно посмотрим, но, конечно, при условии, что программа модернизации теплового хозяйства будет реализовываться», – сказал Дмитрий Козак.

Кроме того, Дмитрий Козак отметил, что программа замещения мазута в системе теплоснабжения Мурманской области будет утверждена и контролироваться на уровне правительства Российской Федерации. Программа скоординирует и подтвердит действия всех сторон по переводу источников теплоснабжения региона на использование других видов топлива, в том числе сжиженного природного газа.

«Нужна именно системная работа по уходу от мазутозависимости. Мы делаем первые шаги, переводим котельные небольших посёлков на биотопливо. По крупным городам – нужны серьёзные инвестиции, и мы уже ведём такую работу в отношении котельных Мурманска и близлежащих территорий с «Газпромом» и «НОВАТЭКОМ», – пояснил глава региона.

На совещании врио губернатора поднял вопрос повышения надежности обеспечения электроснабжения крупных промышленных потребителей Мурманской области, а также обратился к премьеру с просьбой рассмотреть возможность снижения стоимости электроэнергии для потребителей региона, в том числе с использованием механизма заключения свободных двусторонних договоров, предусматривающих поставку электроэнергии (мощности) по ценам, приемлемым для реализации проектов в регионе. По его мнению, комплекс этих шагов позволит в разы увеличить инвестиции в экономику региона.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочему местные производители не могут войти в торговые сети, разбирались в Общественной палате Мурманской области
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееГонка начинается: 15 выдвиженцев на одно кресло губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:30«Леди-детектив мисс Фрайни Фишер». Художественный сериал, 26 серия (16+)20:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:00«На трезвую голову». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиЦены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, доллар укрепился только на 3 копейки-PRO ЭнергетикуПравительство РФ выделит Мурманской области дополнительные средства на компенсацию расходов, связанных с удорожанием мазута-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 июля-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 219 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика