Правительство РФ выделит Мурманской области дополнительные средства на компенсацию расходов, связанных с удорожанием мазута

Об этом вчера на совещании по вопросам промышленного развития и энергетической безопасности Мурманской области сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. Первый транш в 3 млрд рублей поступит в бюджет региона в ближайшее время, такое решение было принято на заседании правительства Российской Федерации.

«Мы должны на это реагировать. 3 млрд рублей выделено для решения оперативных вопросов. Знаю, что область считает, что этих денег недостаточно. Дайте все обоснования к поправкам по бюджету, и мы ещё раз внимательно посмотрим, но, конечно, при условии, что программа модернизации теплового хозяйства будет реализовываться», – сказал Дмитрий Козак.

Кроме того, Дмитрий Козак отметил, что программа замещения мазута в системе теплоснабжения Мурманской области будет утверждена и контролироваться на уровне правительства Российской Федерации. Программа скоординирует и подтвердит действия всех сторон по переводу источников теплоснабжения региона на использование других видов топлива, в том числе сжиженного природного газа.

«Нужна именно системная работа по уходу от мазутозависимости. Мы делаем первые шаги, переводим котельные небольших посёлков на биотопливо. По крупным городам – нужны серьёзные инвестиции, и мы уже ведём такую работу в отношении котельных Мурманска и близлежащих территорий с «Газпромом» и «НОВАТЭКОМ», – пояснил глава региона.

На совещании врио губернатора поднял вопрос повышения надежности обеспечения электроснабжения крупных промышленных потребителей Мурманской области, а также обратился к премьеру с просьбой рассмотреть возможность снижения стоимости электроэнергии для потребителей региона, в том числе с использованием механизма заключения свободных двусторонних договоров, предусматривающих поставку электроэнергии (мощности) по ценам, приемлемым для реализации проектов в регионе. По его мнению, комплекс этих шагов позволит в разы увеличить инвестиции в экономику региона.