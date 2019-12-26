Правительство Российской Федерации поддержало план мероприятий по уходу от мазутозависимости Мурманской области

По итогам совещания в правительстве РФ под председательством вице-премьера Дмитрия Козака был одобрен план мероприятий («дорожная карта») по надёжному энергоснабжению Мурманской области, подготовленный регионом совместно с энергетиками. В совещании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, замгубернатора Дмитрий Филиппов и министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев.

План подразумевает глубокую реконструкцию систем тепло- и электроснабжения Мурманской области. Одна из главных его целей – уход региона от мазутозависимости. Только в 2019 году на компенсацию издержек теплоснабжающих предприятий Заполярья по покупке мазута было направлено более 9 млрд рублей, причём большую часть этой суммы пришлось просить у федерального центра.

Главное место в «дорожной карте» занимает проект замещения мазута на крупнейших котельных Мурманской области природным газом. В этом направлении региональное правительство активно сотрудничает с ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК», которые займутся газификацией теплогенерации. В первом полугодии следующего года компании должны определиться с технологией доставки, перегрузки и регазификации, после чего необходимо будет рассчитать размер инвестиций в модернизацию котельных. Затем планом предполагается фиксация цен на газ для потребителей Мурманской области. Предварительно, график перехода теплогенерации на новый вид топлива может быть принят уже к лету 2020 года.

По расчётам, полностью реализованный план мероприятий по уходу от мазутозависимости позволит к 2024-2026 году сократить потребление областью мазута на 70%.

Помимо газа, предполагается широко внедрять теплогенерацию на основе угля, торфа, электроэнергии и продуктов переработки твёрдых коммунальных отходов. Точечные проекты в этой сфере будут реализовываться и уже реализуются в Мурманской области на основе государственно-частного партнёрства.

Также участники совещания обсудили работу по повышению надежности электроснабжения крупных промышленных предприятий Мурманской области и населенных пунктов региона. Более 70% электрических сетей Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» построены в 1960-80 годах. За прошедшие десятилетия на Кольском полуострове существенно изменились климатические условия: более чем в 2,5 раза увеличилась продолжительность гроз, в 1,5 раза выросла толщина нарастающей на проводах стенки гололёда. Всё это в последние годы приводит к многочисленным авариям на сетях и отключениям от энергоснабжения населённых пунктов и крупных производств.

ПАО «МРСК Северо-Запада» разработан ряд мероприятий по реконструкции сетевого хозяйства, которые также вошли в областную «дорожную карту».

Реализовать план мероприятий по надёжному энергоснабжению Мурманской области невозможно без поддержки федерального центра. Андрей Чибис сообщил, что в ходе совещания у Дмитрия Козака аргументы региона были услышаны, и «дорожная карта» Мурманской области принята на уровне правительства Российской Федерации.

«Речь идёт об огромных средствах, которых нет ни у нас, ни у энергетиков. Однако оставлять ситуацию в нынешнем состоянии нельзя, поскольку в перспективе она приведёт к куда большим и, главное, совершенно бессмысленным тратам. 9 миллиардов рублей, пошедших на компенсации за мазут в этом году, тому доказательство. Я рад, что мы услышаны и поддержаны на уровне правительства Российской Федерации. Таким образом, Москвой дан старт фактической реализации плана по уходу от мазутозависимости в Заполярье, теперь наша задача – следовать графику и продолжать системно отрабатывать тему с федеральным центром», – отметил губернатор Мурманской области.