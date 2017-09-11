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Мурманская область. Арктика11.09.17 16:02

Правительство страны попытается миллионы россиян перевести из нищих в бедные

Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. Обсуждались текущая экономическая ситуация в стране, перспективы развития банковской сферы, рынка кредитования, пути увеличения минимального размера оплаты труда, ряд других актуальных тем. Отдельно рассматривался вопрос повышения качества и прозрачности предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя. «Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, - заявил он на совещании с членами правительства. - И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум». «Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», - добавил глава государства.

Он отметил необходимость решить принципиальную задачу - довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума. «Нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, - подчеркнул Путин. - Я понимаю всю внутреннюю дискуссию, которая идёт в правительстве, понимаю коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса». Президент добавил, что увеличить МРОТ очень важно и необходимо «сделать это и сделать как можно быстрее в соответствии, конечно, с возможностями бюджета».

Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на совещании о том, что еще в 2015 году соотношение прожиточного минимума и МРОТ составляло чуть более 50%. Последние два года МРОТ трижды увеличивался и вырос на 31%. «Самое серьезное повышение было в прошлом году с 1 июля, когда мы одномоментно повысили минимальный размер оплаты труда на 21%, - отметил он. - За счет этих системных решений сейчас МРОТ составляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и мы вышли на соотношение чуть более 70%, если быть точным, 71%». По словам министра, по сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 миллионов человек. "То есть здесь динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого быть не должно, все должны получать зарплату не ниже прожиточного минимума», - пояснил он.

«Сейчас этот вопрос становится крайне актуальным, потому что мы вступили в стадию переговоров с работодателями и профсоюзами, - рассказал Топилин. - В этом году завершается действующее Генеральное соглашение, к следующему году мы должны договориться о новом Генеральном соглашении и затвердить все параметры, в том числе, безусловно, нам нужно определиться с параметрами, сроками повышения МРОТ и доведения уровня прожиточного минимума».

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