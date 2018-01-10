Правительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление № 1676 от 28 декабря 2017 года об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при сжигании попутного нефтяного газа в Арктической зоне.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, установлены дополнительные коэффициенты к ставкам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках или рассеивании попутного нефтяного газа на новых морских месторождениях углеводородного сырья, расположенных полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых, степень выработанности которых по состоянию на 1 января 2017 года составляет более 0,01.

Принятое решение призвано стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях, разработку и внедрение технологий, позволяющих утилизировать попутный нефтяной газ в условиях Арктики. Проект постановления внесен Минприроды России и предусматривает механизмы полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) - как ужесточающие, так и стимулирующие.

Ужесточающие механизмы, как уточняется в постановлении, в равной степени действуют на проекты, расположенные во всех регионах России, включая шельфовые проекты, а стимулирующие - только на проекты, реализуемые на суше.

К наиболее сложным регионам документом правительства отнесены всё арктические моря РФ, что затрудняет эффективное освоение (включая утилизацию ПНГ) месторождений углеводородов в этих акваториях.

Установлен дополнительный коэффициент к ставкам платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках или рассеивании ПНГ на новых морских месторождениях углеводородного сырья. Значение коэффициента с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года и с 1 января 2031 года предлагается установить равным 1, а с 1 января 2020 года по 31 декабря 2030 года - уже 0,25, что предполагает возможность понижения в четыре раза устанавливаемого с 1 января 2020 года 100-кратного коэффициента (до значения действующего в настоящее время) и снижения финансовой нагрузки на недропользователей.

Установленные повышающие коэффициенты носят стимулирующий (штрафной) характер и при соблюдении нормативов, установленных на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не применяются.