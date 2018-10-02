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Мурманская область. Арктика02.10.18 09:08

Правительство страны собирается пощипать россиян путём введения нормы энергопотребления для населения

Правительство РФ может ввести социальную норму электропотребления для населения, предусматривающую рост тарифа при превышении лимита потребления, сообщает  газета «Коммерсант».  В России могут ещё раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года, пишет газета.

По данным издания, на совещании 19 сентября Козак «в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы, следует из протокола мероприятия», которое есть в распоряжении издания. Уточняется, что министерства и ФАС должны внести проекты документов к 15 января 2019 года.

Согласно одобренной схеме, соцнорма составит 300 киловаатт-час в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу, а потребление свыше данной нормы - по повышенному, свыше 500 киловаатт-час - по «экономически обоснованному». При этом объём фиксируется не на человека, а на «точку подключения». Предполагается, что граждане, нуждающиеся в соцподдержке, смогут получить субсидии.

Отмечается, что правительство также рассматривает сокращение числа категорий потребителей, приравненных к населению, а также постепенную отмену льготных тарифов для жителей сёл, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

Соцнорма была введена в 2013 году. Что очень важно для Мурманской области, которая отмечается энгергоизбыточный потенциал, то регионы могут утвердить свой объём социальной нормы энергопотребления. Соцнорма применяется при расчётах населения за электроэнергию. Региональные власти устанавливают некий базовый уровень потребления в месяц, тариф для которого ниже. Электроэнергия, потребленная сверх этого уровня, оплачивается по более высокому тарифу.

 

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