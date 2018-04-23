Правительством Мурманской области утверждено постановление «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2018/2019 года»

Завершение текущего отопительного периода и начало подготовки к следующему стало одной из тем оперативного совещания, которое провела сегодня губернатор Марина Ковтун. По сообщению министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, региональное правительство утвердило постановление «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2018/2019 года», которое регламентирует процесс подготовки к зиме всеми субъектами жилищно-коммунального хозяйства.



Так, согласно документу, до 30 апреля предприятиями ЖКХ должны быть разработаны и представлены в администрации муниципальных образований планы мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период.



Утвержден график выездных заседаний областной межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду в муниципальных образованиях Мурманской области. Выездные заседания комиссии, в состав которой, в частности, входят представители Ростехнадзора, Северного флота, ГЖИ, начнутся с 24 июля.



«На производство работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» предусмотрены средства областного бюджета в объеме 94 млн рублей. Предоставить субсидии планируется 19 муниципальным образованиям области», – отметил Владимир Гноевский, добавив, что полный перечень мероприятий муниципальных образований по подготовке к отопительному периоду будет сформирован в июне.



Также, по информации министра, в рамках мероприятий по закупке и доставке нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченным сроком завоза грузов в 2018 году планируется доставка более 550 тонн нефтепродуктов в Ловозерский и Терский районы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 43,3 млн рублей.