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Мурманская область. Арктика04.04.18 17:49

Правительством Мурманской в 2018 году области выделено более 270 миллионов рублей на формирование комфортной городской среды в муниципалитетах региона

В Мурманской области продолжается реализация всероссийского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в 2017 году. Сегодня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень провёл селекторное совещание по основным вопросам реализации проекта.

В 2018 году федеральный бюджет выделил Мурманской области субсидию в размере 120,6 млн рублей. Объем средств областного бюджета на приоритетный проект в 2018 составит 150 млн рублей. В 2018 году в Мурманской области участие в федеральном проекте примут 30 муниципалитетов, численность населения которых составляет более 1000 человек, – планируется благоустроить более 100 дворовых и 30 общественных территорий.

Кроме этого, по поручению губернатора Мурманской области Марины Ковтун принято решение о предоставлении субсидии из областного бюджету на благоустройство территорий сельским поселениям, не участвующим в реализации федерального проекта – Зареченску, Териберке, Туманному, Ура-Губе и Варзуге.

6 февраля между правительством Мурманской области и Минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. В настоящее время региональным Минстроем ведется работа по заключению соглашений с муниципальными образованиями.

Во всех муниципалитетах утверждены новые правила благоустройства, а также 5-летние муниципальные программы формирования современной городской среды, в рамках которых до конца 2022 года планируется благоустроить все нуждающиеся в этом территории. Кроме того, в настоящее время муниципалитеты области осуществляют подготовку к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения. В конкурсе планируют участвовать 10 муниципалитетов региона: города Апатиты, Кировск, Мончегорск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Североморск, Ковдорский район, Кандалакша и Заполярный. Рассмотрение конкурсных заявок на региональном уровне пройдет на заседании межведомственной комиссии под председательством губернатора Мурманской области в конце апреля, после чего отобранные заявки будут направлены в Минстрой России.

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