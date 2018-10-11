Правительству Мурманской области представили проект «Креативный город – территория развития»

Ученые Мурманского арктического государственного университета представили в правительстве Мурманской области проект «Креативный город – территория развития». Открывая презентацию, заместитель губернатора Евгений Никора отметил, что одной из важных и актуальных задач является формирование центра компетенций, к которому проект имеет непосредственное отношение.

«Необходимо подумать над тем, как использовать проект для ускоренного развития целого ряда отраслей и направлений деятельности правительства и муниципальных образований региона», – подчеркнул Евгений Никора.

Среди целей проекта заявлены формирование многоуровневой социокультурной системы на базе МАГУ, которая обеспечит условия самореализации личности в Арктическом регионе, создание комфортной среды, развитие креативной экономики в регионе. Кроме того, проект призван обеспечить участие МАГУ в брендинге региона, который направлен на решение задачи позиционирования Мурманской области, обеспечения узнаваемости, инвестиционной и миграционной привлекательности. Срок реализации рассчитан до 2021 года.

Презентацию провела кандидат педагогических наук, декан факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета Татьяна Ашутова. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также строительных и архитектурных организаций.