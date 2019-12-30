Правительству Мурманской области приходится убирать мусор в «ручном режиме»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель главы Кольского Заполярья Дмитрий Филиппов сообщил, что за прошедшую неделю привлечены к уборке региональных дорог 461 единица техники и 475 уличных рабочих, на придомовых территориях — 327 снегоуборочных машин и 2328 дворников.

98% дорог общего пользования и 91% дворовых территорий очищены от снега. Но эти цифры, по словам замгубернатора, были предоставлены 26 декабря на заседании оперативного штаба. На сегодня, с учётом выпавших осадков, ситуация может быть иной, хотя сами проблемы все те же.

Например, в городе атомщиков, в поселке Ревда и в Ковдорском районе показатель гораздо ниже - коммунальные службы не справляются с работой. В области остается проблема вывоза мусора из-за невозможности подъезда к контейнерным площадкам. В некоторых местах приходилось убирать мусор в «ручном режиме». При этом количество жалоб от северян по этому вопросу, сообщил Дмитрий Филиппов, сократилось в разы.

Для обеспечения быстрого реагирования утвержден график дежурств должностных лиц по обеспечению вывоза мусора и уборки территорий в праздничные дни. Для ликвидации технологических нарушений на жилищно-коммунальных объектах области сформированы 602 аварийные бригады из 3441 сотрудников, обеспеченных 2228-ми единицами техники.