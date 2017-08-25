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Мурманская область. Арктика25.08.17 08:53

Право на получение военной пенсии хотят отодвинуть на пять лет

Ведомства, в которых предусмотрено несение военной службы, согласовали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Предлагаемые изменения в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу… и их семей» описывают размеры пенсий, на которые военные смогут рассчитывать в зависимости от выслуги лет, пишет «Коммерсант». Так, сейчас за выслугу 20 лет военнослужащий получает 50% денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 закона (сумма формируется исходя из оклада по званию офицера, оклада по его воинской должности, процентной надбавки за стаж службы и индексации его жалованья). А за каждый год выслуги сверх 20 лет полагается 3% от суммы предусмотренного довольствия, но не более 85%.

В новом законопроекте цифры меняются: за выслугу 25 лет военные смогут рассчитывать на 65% суммы, предусмотренной всё той же ст. 43, а за каждый год сверх этого срока - 3%, но не более 95% довольствия. Для военнослужащих, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья, в связи с болезнью (согласно заключению военно-врачебной комиссии) или в связи с организационно-штатными мероприятиями, но имеющих на день увольнения выслугу 20 лет, выплаты также предусмотрены. В документе говорится, что за выслугу 20 лет они получат 50% «соответствующих сумм денежного довольствия», а за каждый год выслуги - 3%, но всего не более 95% от указанного довольствия.

Идея повышения нижнего предела выслуги лет с различной степенью интенсивности обсуждается в правительстве на протяжении последних пяти лет, но до принятия окончательного решения дело ни разу не доходило. По словам источника газеты в финансово-экономическом блоке правительства, принятие этого закона позволит сэкономить сотни миллиардов рублей для бюджета, что в непростых условиях станет «настоящим глотком воздуха».

Сам закон, как предлагают в ведомствах, должен будет вступить в силу 1 января 2018 года. Правда, в последней версии законопроекта переходный период - пять лет - для военнослужащих также предусмотрен. За лицами, на которых распространяется закон от 12 февраля 1993 года, сохраняется право выхода на пенсию за выслугу лет и на получение соответствующей пенсии на условиях, «действовавших до вступления настоящего закона в силу до 1 января 2023 года». Госдума может рассмотреть законопроект уже в сентябре (начинает работу 11 сентября).

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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Мария
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Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
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