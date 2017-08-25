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Мурманская область. Арктика25.08.17 09:17

Право «рубильника»: прокуратура против действий «КолАтомЭнергоСбыт», а гарантирующий поставщик - против должников

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту направления руководителем Северного отделения филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес руководителя МУП «Кильдинстрой», директора МУП «Лавна», директора МУП сп.Тулома «Управление ЖКХ», руководителя МУП «ТеплоЭнергоРесурс» п.Пушной требований о введении частичного и в последующем полного ограничения режима потребления электроэнергии на котельные, расположенные в муниципальных образованиях Кольского района, в связи с образованием задолженности за потребленную электроэнергию по договорам энергоснабжения.

Установлено, что фидеры расположены на котельных, находящихся в обслуживании указанных организаций, и в случае введения указанных ограничений со стороны АО «АтомЭнергоСбыт»приведут к тому, что после 30 августа 2017 года будет прекращена подача горячего водоснабжения и отопления на объекты жилищного фонда, здравоохранения, образования и культуры п.Зверосовхоз гп.Кильдинстрой, сп.Междуречье, сп.Тулома, сп.Пушной Кольского района Мурманской области.

Поскольку названные ресурсоснабжающие организации на территории Кольского района являются организациями, поддерживающими жизнедеятельность населения, то котельные, водозаборные сооружения и очистные сооружения функционируют только за счёт электрической энергии.

В связи со злоупотреблением АО «АтомЭнергоСбыт» правом, в результате которого могут быть ограничены права и интересы граждан на пользование коммунальными ресурсами, заведомо зная об отсутствии у ресурсоснабжающих организаций, муниципальных образований альтернативного источника по электроснабжению объектов коммунального хозяйства городских и сельских поселений Кольского района, прокуратурой района 23 августа 2017 года директору филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»объявлено предостережение о недопустимости указанных нарушений закона.

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Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
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Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
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