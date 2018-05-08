Право заступить в Почетный караул на Посту №1 получили 64 школьника из Мурманской области

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с 7 по 8 мая 2018 года у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» города-героя Мурманска организована вахта Почетного караула на Посту №1 у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» города-героя Мурманска.

7 мая 2018 года почётную миссию выполнили кадеты «Североморского кадетского корпуса» и юнармейцы школы ЗАТО Видяево.

8 мая 2018 года с 12.00 до 17.00 вахту Почетного караула несут школьники из Мурманска и ЗАТО Александровск.

Право заступить в Почетный караул на Пост №1 получили 64 обучающихся из Мурманской области: ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус», МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», МБОУ г. Мурманска СОШ № 4, МБОУ г. Мурманска СОШ № 44 и МБОУ «Гимназия» г. Полярный.