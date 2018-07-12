Правоохранительные органы Октябрьского административного округа г. Мурманска искажают отчётность

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска обобщены результаты надзора за исполнением законов в сфере уголовно-правовой статистика за 6 месяцев 2018 года. При проведении проверок деятельности правоохранительных органов Октябрьского административного округа г. Мурманска прокуратурой округа выявлено 532 нарушения, допущенных при учёте преступлений, а также при формировании форм федерального статистического наблюдения о работе органов следствия и дознания.

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа г.Мурманска устранено 437 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе с необоснованным отражением либо неотражением сведений о совершении преступлений в общественных местах, в том числе на улице (61), лицами, ранее совершавшими преступления (18), о сумме причиненного материального ущерба (35), о подразделениях и службах, выявивших преступление (14). Выявлено необоснованное неотражение в статистическом учёте сведений о размере установленного материального ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 3,8 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 23 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо, в том числе 7 руководителей.

Принятые прокуратурой округа меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Октябрьском административном округе г. Мурманска.