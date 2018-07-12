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Мурманская область. Арктика12.07.18 08:53

Правоохранительные органы Октябрьского административного округа г. Мурманска искажают отчётность

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска обобщены результаты надзора за исполнением законов в сфере уголовно-правовой статистика за 6 месяцев 2018 года. При проведении проверок деятельности правоохранительных органов Октябрьского административного округа г. Мурманска прокуратурой округа выявлено 532 нарушения, допущенных при учёте преступлений, а также при формировании форм федерального статистического наблюдения о работе органов следствия и дознания.

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа г.Мурманска устранено 437 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе с необоснованным отражением либо неотражением сведений о совершении преступлений в общественных местах, в том числе на улице (61), лицами, ранее совершавшими преступления (18), о сумме причиненного материального ущерба (35), о подразделениях и службах, выявивших преступление (14). Выявлено необоснованное неотражение в статистическом учёте сведений о размере установленного материального ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 3,8 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 23 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо, в том числе 7 руководителей.

Принятые прокуратурой округа меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Октябрьском административном округе г. Мурманска.

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Последние комментарии

Катя
11.07.18 20:58
Журналисты, теребите эту зажравшуюся свору. не давайте им покоя!
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Катя
11.07.18 20:56
Так летом же всегда меньше есть хочется, да и многие уезжают по дачам, там зеленью своей питаются. Осень придёт чек опять вырастет. Да и цены подрастут малость к сентябрю.
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Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
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