Правоохранительные органы подтвердили выявленные ОНФ нарушения правил благоустройства возле гимназии № 1 в Мурманске

УМВД по городу Мурманску подтвердило выявленные активистами ОНФ нарушения правил благоустройства возле гимназии № 1 областного центра. На недостатки в установленной схеме организации дорожного движения в районе образовательного учреждения по адресу: проезд Связи, 30 и дома № 11/3 по ул. Старостина общественникам пожаловались родители учащихся гимназии и жильцы МКД. Убедившись в справедливости претензий, активисты направили обращение в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и разобраться в сложившейся ситуации.

«В рамках проверки, проведенной сотрудниками ГИБДД после сигнала ОНФ, было установлено, что на указанном участке у регулируемого пешеходного перехода отсутствуют удерживающие перильные ограждения, что нарушает требования действующего ГОСТа. Такие конструкции должны быть установлены с двух сторон дороги на расстоянии не менее 50 метров в обе стороны от пешеходного перехода. За нарушение правил содержания объекта в безопасном для дорожного движения состоянии комитет по развитию городского хозяйства администрации областного центра управлением МВД по городу Мурманску привлечён к административной ответственности», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Алина Васенева.

Общественники также обратили внимание правоохранительных органов на брошенные на зелёной зоне рядом с домами старые автомобили, которые не только портят внешний вид, но и препятствуют проведению мероприятий по содержанию объектов благоустройства.

В УМВД подтвердили: стоянка автотранспортных средств на территории, где высажены зелёные насаждения, является нарушением действующих правил благоустройства и влечёт за собой наступление административной ответственности, однако правом составления протоколов наделены должностные лица органов местного самоуправления городских округов. В связи с чем информация о владельцах машин, оставленных на газонах у домов № 11/3 по ул. Старостина и № 10 по ул. Маклакова, направлена в Управление Октябрьского административного округа Мурманска.